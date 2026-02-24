Гуменник хочет на Луну

Чемпион России по фигурному катанию Пётр Гуменник, занявший шестое место на Олимпийских играх в Италии, рассказал, почему хотел бы побывать на Луне.

– Место в мире, где хотел бы побывать.

– На Луне.

– Почему?

– Попрыгать было бы интересно. Может быть, хотя бы там у меня получился четверной аксель, — приводит слова Гуменника Sports.

Пётр Гуменник завершил личный турнир на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия) на шестой строчке, набрав по сумме программ 272,21 балла. После короткой программы он занимал 12-е место. Золото Олимпийских игр неожиданно выиграл представитель Казахстана Михаил Шайдоров, набравший 291,58 балла.