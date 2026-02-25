Казахстанский фигурист получил трехкомнатную квартиру за золото на ОИ

Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров получил трехкомнатную квартиру за золотую медаль в одиночном катании на Олимпиаде‑2026 в Италии, сообщает пресс‑служба администрации Астаны.

После прибытия в Астану в аэропорту от имени Федерации фигурного катания Казахстана и при поддержке спонсоров 21‑летнему спортсмену вручили сертификат на трехкомнатную квартиру. Такую же жилплощадь получил и его тренер Алексей Урманов.

Кроме того, были отмечены фигуристка Софья Самоделкина, занявшая 10‑е место на Играх‑2026, и главный тренер сборной Казахстана Асем Касанова, которым подарили по однокомнатной квартире.

Олимпийские игры проходили с 6 по 22 февраля. Российские фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян стали шестыми.