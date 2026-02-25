Анонсировано следующее выступление Гуменника

Гуменник выступит в финале Гран-при России по фигурному катанию в Челябинске
Тренер Вероника Дайнеко сообщила, что фигурист Петр Гуменник выступит в финале Гран-при России в Челябинске.
«После возвращения из Италии Петр Гуменник начнет подготовку к финалу Гран-при. В Челябинске через несколько недель он будет выступать. По поводу дат новой поездки к Рафаэлю Арутюняну (в США) пока точной информации нет. Давайте сначала Петр завершит российский сезон, а потом мы подумаем над этим вопросом», — сказала Дайнеко.
Гуменник занял на Олимпийских играх в Милане шестое место.
Финал Гран-при России пройдет 4-9 марта.
Агент Овечкина о перерыве на ОИ: «Александр хорошо отдохнул, перезагрузился и готов к финальной части чемпионата. Настрой отличный, надо попадать в плей‑офф»
Рикардо Патрезе об «Ф-1»: «Беспокоит, что Ферстаппен вынужден искать острые ощущения и эмоции в других гоночных сериях»
Гуменник выступит в финале Гран-при России по фигурному катанию в Челябинске
Агент Овечкина о перерыве на ОИ: «Александр хорошо отдохнул, перезагрузился и готов к финальной части чемпионата. Настрой отличный, надо попадать в плей‑офф»
Рикардо Патрезе об «Ф-1»: «Беспокоит, что Ферстаппен вынужден искать острые ощущения и эмоции в других гоночных сериях»
Гуменник выступит в финале Гран-при России по фигурному катанию в Челябинске