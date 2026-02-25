Знаменитую фигуристку подозревают в жестоком обращении с детьми

Венгерская полиция предъявила обвинения чемпионке Европы по фигурному катанию Юлии Шебештьен по делу о жестоком обращении с детьми во время ее тренерской работы. Об этом сообщает портал Telex.

Также экс-фигуристка обвиняется в том, что она угрожала своим несовершеннолетним ученикам. Согласно опубликованной информации, дело было возбуждено в октябре 2023 года после того, как венгерская федерация передала в полицию собранные материалы по этому вопросу. Расследование было начато после того, как родители юных фигуристов, которые занимались у Шебештьен, обратились с коллективной жалобой, указав, что тренер применяла как физическое, так и психологическое насилие к своим ученикам.

После возбуждения дела были проведены необходимые следственные действия, а также допросы возможных свидетелей. Указывается, что пока речь идет о трех эпизодах, но расследование еще не завершено.

Шебештьен, как указано в материале, обвинения отвергает, указывая, что ее методы не выходят за рамки этических норм и спортивного законодательства. Если ее вина будет доказана, то ей грозит лишение свободы на срок от одного года до пяти лет.

Шебештьен — первая в истории Венгрии фигуристка, сумевшая завоевать золотую медаль на чемпионате Европы. С 2002 по 2010 год она становилась победительницей чемпионата Венгрии.