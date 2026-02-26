Выступление олимпийского чемпиона Шайдорова в Алма-Ате отменили

Показательные выступления чемпиона Олимпийских игр в Италии фигуриста Михаила Шайдорова в Алма-Ате, намеченные на 5 апреля, отменены в связи с непредвиденными обстоятельствами. Об этом сообщили в аккаунте ледового дворца Алма-Аты в Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"К сожалению, в связи с непредвиденными обстоятельствами Михаил Шайдоров не сможет принять участия в шоу "Показательные выступления звезд Олимпийских игр - 2026", - говорится в сообщении. - Мы благодарим Михаила за профессиональное взаимодействие и желаем ему дальнейших успехов в спортивной карьере".

Точные причины неучастия спортсмена не указываются.

Ранее ТАСС сообщал, что Шайдоров не попал в предварительную заявку на чемпионат мира. В мужском одиночном катании заявлено 36 спортсменов. От Казахстана на данный момент в списке значится только Диас Джиренбаев.

Шайдорову 21 год. Он родился в Алма-Ате. На Играх в Италии он стал первым представителем Казахстана, который завоевал золотую олимпийскую медаль в фигурном катании. Спортсмен тренируется под руководством олимпийского чемпиона 1994 года россиянина Алексея Урманова. Казахстанский фигурист является серебряным призером чемпионата мира 2025 года.