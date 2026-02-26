Итальянка Костнер надеется увидеть российских фигуристок на следующих ОИ

Бронзовый призёр Олимпиады-2014 в Сочи в женском одиночном катании итальянка Каролина Костнер заявила, что надеется увидеть многих российских фигуристок на будущих Олимпиадах.

«В январе в Болонье я видела красивую светлую девочку (Марию Захарову, которая выступала на шоу Bol on Ice. — Прим. «Чемпионата»). Безусловно, надеюсь, что им удастся взять эту высоту и исполнить свою мечту», — приводит слова Костнер ТАСС.

Ранее Каролина Костнер высказала слова поддержки российской фигуристке Аделии Петросян после выступления на Играх-2026.

На Олимпиаде-2026 в Италии выступили Аделия Петросян и Пётр Гуменник, которые заняли шестые места. Следующие Игры пройдут во Франции.