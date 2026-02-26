Американскому фигуристу запретили въезд в Эстонию из-за российского паспорта

Выступающий за США фигурист Марк Желтышев не получил разрешение на въезд в Таллин для участия в юниорском чемпионате мира.

Как сообщает источник РИА Новости, знакомый с ситуацией, одной из причин отказа стало наличие у спортсмена российского гражданства.

Желтышев представляет США в танцах на льду с текущего сезона, он катается в дуэте с Джейн Кэлхун. Чемпионат мира среди юниоров пройдет с 4 по 7 марта.