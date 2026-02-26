Американскому фигуристу запретили въезд в Эстонию из-за российского паспорта

Выступающему за США фигуристу Желтышеву запретили въезд в Эстонию из-за российского паспорта (РИА Новости)
Выступающий за США фигурист Марк Желтышев не получил разрешение на въезд в Таллин для участия в юниорском чемпионате мира.
Как сообщает источник РИА Новости, знакомый с ситуацией, одной из причин отказа стало наличие у спортсмена российского гражданства.
Желтышев представляет США в танцах на льду с текущего сезона, он катается в дуэте с Джейн Кэлхун. Чемпионат мира среди юниоров пройдет с 4 по 7 марта.
Геркус о словах Тикнизяна про Галактионова: «Игроки должны на поле доказывать, ему тренер как-то мешал, что ли? Дзюба всегда уходил в другую команду, показывал свой лучший футбол»
Экс-защитник «Баварии» и «Сити» Демичелис возглавит «Мальорку» до конца сезона
Выступающему за США фигуристу Желтышеву запретили въезд в Эстонию из-за российского паспорта (РИА Новости)
Геркус о словах Тикнизяна про Галактионова: «Игроки должны на поле доказывать, ему тренер как-то мешал, что ли? Дзюба всегда уходил в другую команду, показывал свой лучший футбол»
Экс-защитник «Баварии» и «Сити» Демичелис возглавит «Мальорку» до конца сезона
Выступающему за США фигуристу Желтышеву запретили въезд в Эстонию из-за российского паспорта (РИА Новости)