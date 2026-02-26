Российский фигурист Петр Гуменник рассказал о своей жизни после Олимпиады. Его слова приводит «Чемпионат».

«Сначала после Олимпиады провел почти две недели в Милане, походил там по красивым местам. Вернулся в Питер, где очень приятно встретили болельщики из моей фан-группы и из университета ИТМО, ну и просто другие фанаты», — сказал Гуменник.

Также спортсмен заявил, что встретился с семьей и покатался с братом на сноуборде.

«И теперь пришло время, наверное, к учебе подключаться и догонять то, в чем я отстал немного за это время», — добавил Гуменник.

Ранее стало известно, что Гуменник примет участие в финале Гран-при России. Он пройдет в Челябинске с 4 по 9 марта.

На зимней Олимпиаде-2026 Гуменник занял шестое место, набрав 271,21 балла. Победителем соревнований стал казахстанский спортсмен Михаил Шайдоров.