Олимпийский чемпион Сочи-2014 восхитился американской фигуристкой

Семен Елистратов об Алисе Лью на Олимпиаде: «Она просто получала удовольствие, а не выстрадала эту медаль, как другие»
Олимпийский чемпион Сочи-2014 по шорт-треку Семен Елистратов подвел итоги Олимпиады-2026.
«Я комментировал шорт-трек на Олимпиаде и получил огромное удовольствие. Я могу сказать не только за шорт-трек – за Ваню Посашкова и Алену Крылову – но и за всех ребят. Лично для меня все тринадцать атлетов, которые были на Олимпиаде – настоящие герои. Они – большие молодцы, все старались. Не все, конечно, получилось, но это очень перспективные ребята. Они еще молодые спортсмены, и хорошо, что у них получилось увидеть Игры изнутри. Мне кажется, что они себя еще покажут. Больше всего на самой Олимпиаде мне запомнилась наша серебряная медаль, ставшая исторической. Никита Филиппов – большой молодец! Второе воспоминание – это выступление американской фигуристки Алисы Лью в женском одиночном катании. Она на таком контрасте каталась по сравнению с другими, настолько как-то непринужденно все это было... Понятно, что есть споры насчет того, что если бы были наши девочки в том боевом состоянии, в котором они были в 2022 году, то золото было бы у нас. Однако если все это отбросить, американка так легко и воздушно откатала свои программы... Складывалось ощущение, что она просто получала удовольствие, а не выстрадала эту медаль, как другие. Я в каком-то интервью слышал, как она сказала, что едет свои платья показать. Лично я искренне рад, что ее история показывает: нужно получать удовольствие от своего любимого дела», – сказал Елистратов.
