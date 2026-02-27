Хореограф Глейхенгауз прокомментировал слова Петросян о том, что ей стыдно

Тренер и хореограф Даниил Глейхенгауз заявил, что фигуристка Аделия Петросян уже спокойнее относится к своему выступлению на Олимпиаде.

Петросян заняла на Играх в Италии 6-е место. В произвольной программе она упала с четверного тулупа.

– После выступления Аделия сказала, что ей стыдно возвращаться в Россию. Сейчас эмоции улеглись?

– Я думаю, что это какие-то первые эмоции. Больше она такого не говорила. Сейчас у нее настроение намного, мне кажется, поспокойнее. Не то, чтобы лучше. Нет такого, что она, конечно, такая счастливая. Это можно ее понять. Но конца света вроде в глазах не видно. Мне кажется, что она неплохо эмоционально справляется с тем, как все сложилось.

– Про выступление в финале Гран-при думали?

– Все зависит от нее. Мы в любом случае не будем ей говорить, что ей туда надо ехать. Если она хочет ехать, мы будем готовиться к нему. Если она скажет, что она не хочет ехать, мы не будем готовиться к нему, – сказал Глейхенгауз.