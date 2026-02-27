Петросян выступала на ОИ с тяжелой травмой

Российская фигуристка Аделия Петросян на Олимпийских играх 2026 года в Италии выступала с травмой спины. Об этом в интервью Sport24 рассказал хореограф Даниил Глейхенгауз.

© Газета.Ru

По его словам, спортсменка возобновила тренировки лишь за три недели до старта Игр.

«Была травма спины, ее скрутило. При этом не было такого, что произошло какое-то падение на льду, допустим, и она не смогла встать. Она пришла в один день после выходного, по-моему, и сказала, что у нее так болит спина, что она плохо двигается. Мы так и не восстановили аксель, который на чемпоинате России она хорошо сделала», — заявил Глейхенгауз.

Петросян принимала участие в зимних Олимпийских играх в Италии. 19 февраля фигуристка завершила олимпийский турнир на шестой позиции, набрав в сумме за короткую и произвольную программы 214,53 балла. В произвольном прокате ей не удалось чисто исполнить каскад с четверным тулупом — единственным элементом ультра-си в ее программе — и она упала. После окончания соревнований Аделия Петросян выступила в гала-концерте, исполнив номер под композиции колумбийской звезды Шакиры.