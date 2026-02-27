ISU намерен ввести запрет на критику судейства в фигурном катании

$77.1291.03

Международный союз конькобежцев (ISU) может запретить фигуристам и тренерам публично критиковать судейство в фигурном катании, сообщает РИА Новости со ссылкой на документ организации.

«Неподобающие публичные комментарии участников соревнований и официальных лиц их команд, которые напрямую или через третью сторону открыто высказываются неподобающим образом в отношении официальных лиц или их решений, могут быть наказаны дисциплинарной комиссией ISU в соответствии с внутренними процедурами», – говорится в документе.

По данным источника, документ с предложенными изменениями регламента был разослан национальным федерациям на прошлой неделе. У федераций есть один месяц для того, чтобы дать обратную связь; если две трети из них проголосуют против, вопрос будет вынесен на конгресс ISU, который пройдет летом.

Если федерации не будут возражать, изменения в правилах начнут действовать с сезона-2026/27.

