ISU намерен ввести запрет на критику судейства в фигурном катании

ISU может запретить спортсменам и тренерам публично критиковать судейство в фигурном катании (РИА Новости)
Международный союз конькобежцев (ISU) может запретить фигуристам и тренерам публично критиковать судейство в фигурном катании, сообщает РИА Новости со ссылкой на документ организации.
«Неподобающие публичные комментарии участников соревнований и официальных лиц их команд, которые напрямую или через третью сторону открыто высказываются неподобающим образом в отношении официальных лиц или их решений, могут быть наказаны дисциплинарной комиссией ISU в соответствии с внутренними процедурами», – говорится в документе.
По данным источника, документ с предложенными изменениями регламента был разослан национальным федерациям на прошлой неделе. У федераций есть один месяц для того, чтобы дать обратную связь; если две трети из них проголосуют против, вопрос будет вынесен на конгресс ISU, который пройдет летом.
Если федерации не будут возражать, изменения в правилах начнут действовать с сезона-2026/27.
