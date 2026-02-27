Навка раскритиковала судейство на Олимпиаде

Олимпийская чемпионка 2006 года по фигурному катанию Татьяна Навка раскритиковала судейство Игр 2026 года в турнире мужчин-одиночников. Ее слова приводит kp.ru.

По мнению эксперта, арбитры оценивали программы россиянина Петра Гуменника субъективно.

«Это было, действительно, несправедливо с точки зрения непрофессионального взгляда. Честно, там были вопросы. Я тоже не суперспециалист именно в новых этих правилах в одиночном катании, но то, что это субъективное судейство было, это сто процентов. Но, как говорится: нас бьют – мы крепчаем», — заявила Навка.

Петр Гуменник является чемпионом России, двукратным победителем финала Гран-при России и бронзовым призером этапа Гран-при Rostelecom Cup. На Олимпиаде 2026 года фигурист набрал 184,49 балла за произвольную программу и в сумме — 271,21 балла. Это позволило ему занять итоговое шестое место после того, как он шел на 12-й позиции после выступления в коротких программах.