Тутберидзе ждет извинений от экс-главы МОК

Тренер Этери Тутберидзе ждет официальных извинений от бывшего президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха за высказывания в ее адрес после проката Камилы Валиевой произвольной программы на Играх 2022 года. Об этом Тутберидзе заявила Okko.

Бах заявил, что не понимает, "как можно быть настолько холодным по отношению к этой девочке".

"Во-первых, на той Олимпиаде господин Бах высказался, что как-то там я не так приняла Камилу Валиеву при выходе со льда. Но, наверное, не ему обсуждать это, у него есть чем заняться. Я вообще до сих пор ожидаю от него извинений, прям официальных, таких же официальных, как он высказался", - отметила Тутберидзе.

"Он обязан официально передо мной извиниться. Потому что там не было ничего, кроме разбора проката, что является моей основной обязанностью. И не надо драматизировать", - добавила она.

Валиева заняла четвертое место на Олимпиаде, однако позднее ее результат был аннулирован. Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил требование Всемирного антидопингового агентства (WADA) о четырехлетнем наказании. Спортсменка подозревалась в употреблении запрещенного препарата триметазидина. Международный союз конькобежцев пересмотрел результаты командного турнира Олимпиады в Пекине, переместив сборную России, в состав которой входила Валиева, с первого места на третье.

Срок дисквалификации Валиевой истек в конце декабря прошлого года.