Тутберидзе ждет извинений от бывшего главы МОК Баха

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе заявила, что ждет извинений от бывшего президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха из-за слов про нее и фигуристку Камилу Валиеву. Ее слова приводит Okko.

Во время Олимпиады в Пекине, которая прошла в 2022 году, Бах выразил недоумение из-за того, что Тутберидзе холодно встретила со льда Валиеву, которая тогда тренировалась у нее. Спортсменка выступала в личном турнире после того, как было объявлено об обнаружении допинга в ее пробе.

«Не ему обсуждать это, ему есть чем заняться. Я до сих пор ожидаю от него официальных извинений. Как он высказался, он обязан передо мной официально извиниться. Не было там ничего, кроме разбора проката», — подчеркнула Тутберидзе.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках. Валиева была лишена личных наград Олимпиады, а сборная России вместо золота командного турнира ОИ-2022 получила бронзовые награды.

25 декабря завершился четырехлетний срок дисквалификации Валиевой за нарушение антидопинговых правил. Валиева вновь получила право участвовать в официальных соревнованиях.