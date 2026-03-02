Трусова выступит во всех шоу Тутберидзе весной

$77.2791.3

Александра Трусова выступит во всех шоу Этери Тутберидзе этой весной

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2022 российская фигуристка Александра Трусова выступит во всех весенних ледовых шоу Этери Тутберидзе.

«Дорогие зрители! Совсем скоро начинаются ледовые шоу Team Tutberidze. Во всех городах весеннего тура на лёд выйдет Александра Трусова. Вас ждёт праздник спорта, красоты, силы и вдохновения, наполненный яркими моментами и незабываемыми эмоциями. Увидимся на льду!» — сообщили в телеграм-канале команды Этери Тутберидзе.

Трусова продолжает активно возвращаться в форму после рождения сына Михаила. Александра планирует вернуться на соревнования, она уже исполняет четверные прыжки на тренировках.

