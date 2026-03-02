Мать Валиевой рассказала, верила ли она в возвращение дочери на лед

Алсу Валиева, мама российской фигуристки Камилы Валиевой, рассказала о том, верила ли она в возвращение дочери на лёд после завершения дисквалификации.

«Верила ли я, что она вернётся? Наверное, этот вопрос не совсем корректный в плане того, что она и никуда не уходила, у неё просто не было возможности тренироваться. Но то, что на протяжении всех этих четырёх лет у неё оставалась эта мотивация и любовь к спорту, это да. Но она умничка. Я всегда её поддержу в той области, где действительно ей это приносит любовь и удовольствие. Я всегда ей говорила о том, что главное — заниматься тем, что действительно тебе нравится. Это самое главное. Так как медали, кубки — это какой-то миг, это да, это и есть цель. Но сам процесс очень важен. Очень важен, чтобы он тебе приносил радость, чтобы ты действительно горела этим», – сказала Алсу Валиева в видео на YouTube-канале «ДоброFon».

В допинг-пробе Валиевой от декабря 2021 года был обнаружен запрещенный препарат триметазидин. Результат исследований был обнародован во время проведения Олимпийских игр – 2022 в Пекине. После ряда судебных разбирательств, в январе 2024 Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал фигуристку на четыре года, отсчёт дисквалификации начинался с даты сдачи положительной пробы – 25 декабря 2021 года. В результате дисквалификации Валиевой российские фигуристы были лишены золотой медали командного турнира Олимпийских игр – 2022.

19-летняя Валиева вернулась к тренировкам в октябре 2025 года. Она приступила к занятиям в группе Светланы Соколовской.