Медведева высказалась об участии в российско-китайском фестивале

Медведева об участии в российско-китайском фестивале: «Очень рада, что прикоснулась к дружбе двух великих стран»
Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева поблагодарила организаторов российско-китайского фестиваля «ЗимФестАмур», в котором она приняла участие.
Фигуристка выступила с программой «Анна Каренина» на открытом льду Амура.
«Никогда не думала, что буду выступать на льду легендарной реки Амур – прямо на границе России и Китая. Но это случилось, и я очень рада, что прикоснулась к дружбе двух великих стран через лучшее, что умею – фигурное катание! Когда мне предложили поучаствовать в международном российско-китайском фестивале зимних видов спорта, я тут же согласилась. В качестве номера выбрала олимпийскую «Анну Каренину», потому что это – вечный сюжет, пронзительная классика, понятная на любом языке и в каждой культуре. Мне не описать все чувства, которые испытала во время выступления. Такой опыт для меня первый и уникальный. Благодарна организаторам за эту возможность!» – написала Медведева.
