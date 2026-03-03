Выяснилось, выступит ли Костылева на финале гран‑при России среди юниоров

Двукратная чемпионка России по фигурному катанию среди юниоров Елена Костылева из‑за травмы пропустит финал Гран‑при среди юниоров.
С 4 по 9 марта в Челябинске пройдут финал Гран‑при России по фигурному катанию и Кубок Федерации среди юниоров.
— В связи с обострением травмы, по причине которой Лена Костылева не прыгала на первенстве России лутц и флип, Лена не тренируется на данный момент. Травма (контузия пятки), не дала возможности подготовится к финалу Гран‑при среди юниоров. Готовится под обезболивающими и заработать «серьезный» диагноз — не есть правильное решение в этом случае. На данный момент необходим более длительный промежуток реабилитации, чем 3–5 дней, для того чтобы начать полноценный тренировочный процесс. Это три недели. Чем Лена сейчас и занимается — отдыхает. Наша академия взяла на себя все расходы по лечению и восстановлению нашей спортсменки. Знаю, что Лена очень переживает, что не сможет принять участие в финале Гран‑при, так как мы готовились с ней, но я более чем уверен, что у Лены будет еще не раз возможность доказать, что на данный момент — она самая сильная юниорка России, — написал Плющенко в Telegram‑канале.