Загитова посетила строительство своей будущей школы

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании, чемпионка мира российская фигуристка Алина Загитова рассказала о своём визите в Центр фигурного катания в Казани, который находится на этапе строительства.

«С огромным нетерпением жду открытия Центра фигурного катания в Казани, которое состоится 30 августа! Для нас это долгожданное событие — новый этап в развитии спорта, талантов и профессионального мастерства. Спасибо большое руководству Татарстана за поддержку и внимание к фигурному катанию — этот проект вдохновляет и открывает новые возможности для спортсменов и тренеров!» — написала Загитова в своём телеграм-канале.