Александр Жулин: нашего возвращения вообще никто в мире не ждёт. Просвета не видно

Заслуженный тренер России, серебряный призёр Олимпийских игр — 1994 в танцах на льду Александр Жулин считает, что на международной арене не ждут возвращения российских фигуристов.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко сказал, что со следующего сезона российские фигуристы-юниоры будут выступать с флагом и гимном, и выразил надежду на скорейший допуск взрослых атлетов.