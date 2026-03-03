Фигурист Иван Попов начал тренироваться в академии Евгения Плющенко

Российский фигурист Иван Попов приступил к тренировкам под руководством двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

«Иван находится на просмотре в академии Плющенко. Фигурист решил вернуться в спорт», — сообщил источник.

Ранее Иван Попов неожиданно заявил, что отказался от гражданства Узбекистана и теперь не хочет выступать за эту страну. В это межсезонье спортсмен пытался перейти в новую сборную. Тогда исполком Федерации фигурного катания на коньках России не одобрил переход Попова в эту команду.

Попов является победителем чемпионата России по прыжкам — 2024 в командных соревнованиях, а также серебряным призёром турнира в личном зачёте. До перехода к Плющенко фигурист тренировался под руководством Ирины Смирновой.