Роднина призвала государство вмешаться в развитие фигурного катания

Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина в интервью Sport24 заявила, что российскому государству необходимо обратить внимание на фигурное катание.

По ее словам, отечественные спортсменки не должны заканчивать карьеру в 18 лет.

«У нас последнее поколение девушек в целом ушло, не докатавшись. Они все так долго тренировались, ограничивали себя, чтобы провести такую короткую карьеру. Причем это вопрос не только к спортсменам, а еще и к государству. У нас страна вкладывает огромные деньги в девочек, которые в 18 лет уже «старушки», — заявила Роднина.

XXV зимние Олимпийские игры проходили в Италии с 6 по 22 февраля. Первое место по числу медалей на соревнованиях заняла Норвегия, за ней следуют США, а третьими в итоге стали Нидерланды. От России в фигурном катании выступали Аделия Петросян и Петр Гуменник, они заняли шестые места в личных турнирах.

19 сентября 2025 года глава Международного олимпийского комитета Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии. На соревнования в нейтральном статусе в итоге отправились 13 российских спортсменов, включая фигуристов-одиночников Петросян и Гуменника, а также лыжников Дарью Непряеву и Савелия Коростелева. Единственной медалью для России стало серебро ски-альпиниста Никиты Филиппова.