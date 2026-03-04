Фефелова и Валов вышли в лидеры по итогам ритм-танца в финале юниорского Гран-при России

Фигуристы Мария Фефелова и Артём Валов стали первыми после ритм-танца в финале юниорского Гран-при России — 2025/2026 в Челябинске. Они получили от судей 73,85 балла.

На втором месте расположился дуэт Зои Пестовой и Сергея Лагутова (71,06), а тройку сильнейших по итогам соревновательного дня замкнул тандем Варвары Слуцкой и Глеба Гончарова (69,55).

Фигурное катания. Гран-при России — 2025/2026 среди юниоров. Финал. Танцы на льду, ритм-танец:

1. Мария Фефелова и Артём Валов (Московская область) — 73,85 балла. 2. Зоя Пестова и Сергей Лагутов (Москва) — 71,06. 3. Варвара Слуцкая и Глеб Гончарова (Москва) — 69,55. 4. Анна Билибина и Дмитрий Кашаев (Москва) — 68,79. 5. Дарья Дрожжина и Иван Тельнов (Москва) — 68,72.