Шешелева и Карнаухов вышли в лидеры по итогам КП в финале юниорского Гран-при России

Представители Москвы Полина Шешелева и Егор Карнаухов заняли первое место в короткой программе спортивных пар в финале юниорского Гран-при России — 2025/2026 в Челябинске. Они получили от судей 71,39 балла. На втором месте тандем Ольги Сабады и Павла Астахова (70,97). На третьей позиции расположились Зоя Ковязина и Артемий Мохов (68,73).

Фигурное катание. Чемпионат мира — 2026 среди юниоров. Пары. Короткая программа:

1. Полина Шешелева и Егор Карнаухов (Москва) — 71,39 балла.

2. Ольга Сабада и Павел Астахов (Москва) — 70,97.

3. Зоя Ковязина и Артемий Мохов (Москва) — 68,73.

4. Полина Сажина и Алексей Белкин (Москва) — 67,49.

5. Таисия Гусева и Даниил Овчинников (Москва) — 67,42.