Гуменник оценил работу Туктамышевой в качестве его стилиста на ОИ

Действующий чемпион России Пётр Гуменник оценил работу чемпионки мира и Европы 2015 года российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой в качестве его стилиста на Олимпийских играх в Италии.

– Перед Олимпиадой к тебе на каток приезжала стилист Карина Григорьянц, которая работает с тобой не первый год и собирает на выступления. Как прошёл ваш мастер-класс и насколько тебе самому важно, как ты выглядишь на льду?

– Да, Карина приезжала на каток за день до моего отъезда, дала мне целый пакет – там были пенка, лак, средство для укладки, две расчёски, выпрямитель для волос, резинки, невидимки, шпильки… Она научила меня, как завязывать причёску на короткую программу, как расчесаться, куда нужно вставлять невидимки. Самое важное было, чтобы не произошло никакого форс-мажора, чтобы не отлетела невидимка, не распустились волосы. Конечно, хочется образ передавать полностью – от костюма до причёски, хочется выглядеть хорошо.

– Перед произвольной программой тебя собирала в пресс-центре Лиза Туктамышева, передавала ли ей стилист какие-то рекомендации? Как тебе вообще Лиза в этой роли?

– Да, Карина передавала Лизе, как меня укладывать. Но и сама она видимо что-то знает, поэтому вроде бы получилось очень хорошо. Ничего не вылетело, ничего не помешало, да и выглядело тоже отлично (улыбается), — сказал Гуменник в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.