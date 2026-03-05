Гуменник рассказал, с какими трудностями столкнулся после ОИ

Российский фигурист Петр Гуменник рассказал, что испытывает трудности из-за популярности после Олимпийских игр -2026 в Италии.

– Почувствовал, что это тяжело, много запросов разных. В телеграме 150 сообщений, 150 сообщений в вотсапе, на телефон постоянно звонят… Нервозность присутствует. Никогда столько внимания не было, — сказал Гуменник.

На прошедшей Олимпиаде-2026 Гуменник, выступавший в нейтральном статусе, в одиночном катании занял шестое место. По сумме короткой и произвольной программ российский спортсмен набрал 272,21 балла. При этом после короткой программы он располагался на 12-й позиции.

Гуменнику 23 года. В 2026 году он впервые в карьере одержал победу на чемпионате России. Также Петр является серебряным и бронзовым призером чемпионатов страны, двукратным победителем финала Гран-при России, бронзовым медалистом чемпионата мира среди юниоров, серебряным призером юниорского финала Гран-при.