«Кто-то гнался за мной до машины. Пожалуйста, не делайте так». Лью пожаловалась на поведение фанатов в аэропорту

Американская фигуристка Алиса Лью пожаловалась на поведение фанатов в аэропорту.

Американская фигуристка Лью пожаловалась на поведение фанатов
«Я приземляюсь в аэропорту, а у выхода меня ждет толпа с камерами и просьбами дать автограф. Все вторгаются в мое личное пространство. Кто-то даже гнался за мной до машины. Пожалуйста, не делайте со мной так», – написала фигуристка в сторис.

На Олимпиаде-2026 Лью стала победительницей командного и личного турниров.

