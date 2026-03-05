Фигурист Малинин получил награду "За честную игру" по итогам Олимпиады-2026

Американский фигурист Илья Малинин стал лауреатом премии "За честную игру" по итогам Олимпиады-2026 в Милане.

© Российская Газета

Двукратный чемпион мира и олимпийский чемпион в команде занял на Играх лишь восьмое место в личном турнире из-за провального проката произвольной программы.

На сайте Международного олимпийского комитета (МОК) сообщили, что Малинина, который вошел в шорт-лист из шести претендентов на награду, выбрали за то, что он продемонстрировал высокий спортивный дух.

- После выступления, ставшего настоящим испытанием, Малинин сразу же отбросил личное разочарование, чтобы тепло обнять и поздравить выигравшего золото Михаила Шайдорова, - говорится в релизе МОК.

Малинин признался, что глубоко тронут этой наградой.

- Я поздравил Михаила (фигурист из Казахстана завоевал сенсационное и историческое золото для своей страны - прим. "РГ") не ради результата, а ради общего пути, который мы проходим как спортсмены, - подчеркнул Илья. - Знание того, что болельщики по всему миру сопереживали этому моменту, значит для меня больше, чем любая медаль.

Глава МОК Кирсти Ковентри высказалась в таком же духе: "Поведение Ильи напомнило нам всем, что сила и превосходство лидера проявляются не только на пьедестале, но в уважительном отношении к соперникам даже в самые сложные для него моменты".