Тутберидзе заявила, что больше не будет никого насильно приводить к медалям

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе призналась, что пересмотрела подход к работе с подопечными. Она больше не намерена заставлять спортсменов добиваться результатов через силу, а хочет, чтобы путь к пьедесталу приносил радость обеим сторонам.

«Единственное, что я для себя вывела, я не хочу больше заставлять работать. Не хочу никого насильно приводить к медалям», — сказала Тутберидзе каналу «Форум в большом городе».

По её словам, иногда спортсмен будто не получает удовольствия от процесса, и тогда тренер тоже не чувствует радости. Она также опровергла образ «железной леди», который ей приписывают, назвав себя обычным человеком.

Тутберидзе добавила, что даже статус заслуженного тренера ничего не меняет: она работает для себя и никому ничего не доказывает.

Тутберидзе воспитала трех олимпийских чемпионок — Юлию Липницкую (командное первенство Сочи-2014), Алину Загитову и Анну Щербакову. Среди ее звездных учениц также Александра Трусова, Евгения Медведева, Камила Валиева и многие другие фигуристки. На Олимпиаду в Италии была допущена лишь ее воспитанница Аделия Петросян, она заняла 6 место, не имея опыта международных стартов.