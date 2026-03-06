Тренер Гончаренко: на ОИ у Петросян не было настроя побеждать

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Инна Гончаренко высказалась о выступлении Аделии Петросян на Играх-2026 в Милане, где фигуристка заняла 6-е место.

– Недавно вы выразили уверенность в том, что Аделия Петросян вполне способна выступить еще на одной Олимпиаде.

– Я действительно так считаю. Из‑за больших нагрузок у девочек в фигурном катании идет немножко запоздалое формирование, но мне кажется, что у Аделии этот процесс уже близится к завершению. Не думаю, что она сильно вырастет, а значит, уже не будет проблем с зонами роста, когда у спортсмена болят и руки, и ноги и постоянно возникают связанные с этим травмы.

– Тем не менее налицо некая тенденция: год назад Петросян прекрасно справлялась с тройным акселем и двумя четверными прыжками в одной программе. В этом сезоне первого нет как такового – это признала даже тренер спортсменки Этери Тутберидзе, – да и четверной прыжок, похоже, начал уходить.

– Если вы имеете в виду выступление Аделии в Милане, здесь, думаю, более серьезную роль сыграло не физическое состояние, а психологический фактор. <...>

К Играм четверной прыжок все‑таки удалось подсобрать. Другой вопрос, насколько сама спортсменка была готова бороться за этот элемент. Когда я смотрела женскую короткую программу, отметила для себя, что все девочки, начиная с первых разминок, очень хотели соревноваться и были готовы к этому. У Аделии настрой тоже был именно таким: все видели, что человек вышел бороться – не просто показывать себя, но побеждать.

А вот в произвольной программе я такого настроя не увидела. Может быть, сказался груз четверного, который Петросян наверняка очень хотела сделать. Возможно, как раз поэтому была дико напряжена – я, например, отметила это сразу. На прыжок она зашла слишком скованно, поэтому не подняла его, а ушла только в крутку. И неудача сразу ударила по энергетике проката.

Аделия – молодец, конечно, что додержала программу до конца, но, по сути, она просто механически выполнила все то, что было наработано множеством повторений на тренировках. Когда спортсмен имеет большую прыжковую базу, как мы говорим – «напрыганность», – это помогает выстоять в соревновательных ситуациях. Именно это сработало и в случае с Петросян в Милане.

– То есть то огромное количество прыжков, которое спортсменка делала на тренировках во время Игр, оправдало себя?

– Это всего лишь методика. Я и раньше много раз наблюдала, как тренируются девочки Этери Тутберидзе: все они привыкли работать в таком режиме. На мой взгляд, такая методика больше оправдывает себя на тройных прыжках, а не на четверных, но та же Петросян маленькая, легкая, то есть телосложение позволяет ей прыгать много без риска серьезно травмироваться.

– Но ведь Аделия, в отличие от Петра Гуменника, отказалась от выступления в финале Кубка России, то есть очевидно, что олимпийский сезон она провела на пределе и имеет право отдохнуть, залечить травмы. Но где гарантия, что, вернувшись, она по‑прежнему будет интересна своему тренерскому штабу? Ведь события последних десяти лет намекают нам, что спортсмены, не готовые продолжать работать в прежнем режиме у Тутберидзе, становятся просто не нужны.

– Не думаю, что не нужны. Я давно знаю Этери, мы прекрасно общаемся, и я точно могу сказать, что сам по себе ее тренерский штаб никого никуда не выкидывает. Выкидывает система. Но так уж построена работа, – сказала Гончаренко.