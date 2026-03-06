Тутберидзе рассказала о сложностях на Олимпиаде

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе высказалась о неудобствах, которые испытала во время зимней Олимпиады-2026 в Милане. Она отметила, что дискутировала с итальянцами по поводу сиесты [перерыв в разгар рабочего дня, когда жизнь в общественных зонах останавливается].

«У итальянцев есть одна особенность — сиеста. Днём у них были перерывы. Я пыталась объяснить им, что есть расписание, но они отвечали, что им нужно отдохнуть. Я переживала, что кто-нибудь снимет, как я с ними ругаюсь. Были и плюсы, и минусы. Погода стояла замечательная — солнце. У итальянцев такие мягкие зимы, иногда даже думаешь: вот бы нам поменяться. Эта Олимпийская деревня оказалась очень удачной по сравнению с другими — она была компактной, всё находилось рядом. В Пекине была «коронавирусная» Олимпиада. И в Пекине, и в Пхёнчхане в основном была азиатская кухня, но я почти не нашла ничего, что могла бы нормально поесть», — приводит слова Тутберидзе ТАСС.