Объявлена победительница финала юниорского гран-при России

София Дзепка одержала победу в финале юниорского Гран-при России, Плескачёва — вторая
16-летняя фигуристка София Дзепка стала первой по итогам произвольной программы в женском одиночном катании в рамках финала юниорского Гран-при России — 2025/2026 в Челябинске. По сумме двух программ она получила от судей 223,55 балла. Серебро выиграла Лидия Плескачёва, а бронзу — Софья Смагина.
Фигурное катание. Финал Гран-при России — 2025/2026 среди юниоров в Челябинске. Девушки, произвольная программа:
1. София Дзепка (Москва) — 223,55.
2. Лидия Плескачёва (Москва) — 207,84.
3. Софья Смагина (Москва) — 204,43.
4. Алёна Принёва (Москва) — 202,66.
5. Виктория Стрельцова (Москва) — 200,41.
6. Арина Ореховская (Оренбургская область) — 199,67.
7. София Сарновская (Москва) — 196,14.
Главное сейчас