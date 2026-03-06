Объявлена победительница финала юниорского гран-при России

16-летняя фигуристка София Дзепка стала первой по итогам произвольной программы в женском одиночном катании в рамках финала юниорского Гран-при России — 2025/2026 в Челябинске. По сумме двух программ она получила от судей 223,55 балла. Серебро выиграла Лидия Плескачёва, а бронзу — Софья Смагина.

Фигурное катание. Финал Гран-при России — 2025/2026 среди юниоров в Челябинске. Девушки, произвольная программа:

1. София Дзепка (Москва) — 223,55.

2. Лидия Плескачёва (Москва) — 207,84.

3. Софья Смагина (Москва) — 204,43.

4. Алёна Принёва (Москва) — 202,66.

5. Виктория Стрельцова (Москва) — 200,41.

6. Арина Ореховская (Оренбургская область) — 199,67.

7. София Сарновская (Москва) — 196,14.