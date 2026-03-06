Дзепка отреагировала на победу в финале гран-при России

Представительница Москвы София Дзепка прокомментировала завоевание золотой медали в финале юниорского Гран-при России — 2025/2026. Она выполнила два четверных прыжка.

– Поделись впечатлениями от финала Гран-при.

– Я очень рада, что прокатала чисто программы, это была главная цель на старт. Немножко реабилитировались после прошлого старта, совесть чиста.

Нужно уметь после тренировок на старте откатать чисто. Этот старт был важен для того, чтобы показать над чем мы работали, показать, что могу катать чисто.

– Обращаешь ли внимание, кто участвует на соревнованиях? Незадолго до начала финала Гран-при с него снялась Елена Костылева.

– На этот старт я выходила соревноваться сама с собой, соревноваться с результатом. Все мы люди, у всех есть травмы, тоже иногда снимаюсь со стартов. Без этого трудно вести карьеру с четверными прыжками.

– Это максимальный контент, который можешь показать?

– Пока сложно сказать, — передаёт слова Дзепки корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.