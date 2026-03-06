Ученик Тутберидзе высказался о выступлении на гран-при России

Российский фигурист Арсений Федотов прокомментировал свой результат в финале юниорского Гран-при России — 2025/2026. Там подопечный Этери Тутберидзе стал вторым, получив от судей 260,69 балла.

«Обидно за тулуп, опять бабочка. На первенстве России тоже была бабочка в программе, только на другом прыжке. Всё шло как обычно. Получил высокие компоненты, я этому рад. Я смотрел по своим силам, они не появились, но я всё равно решил делать тулуп. Сергей Викторович после тулупа мне сказал: «Стой», я это услышал, мне это придало сил катать дальше. В следующем сезоне буду выступать по взрослым? Я не знаю», – передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.