Тренер назвала причину провала Малинина на Олимпиаде

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Инна Гончаренко назвала причину провала американского фигуриста Ильи Малинина на Олимпиаде. Ее слова приводит RT.

«Мы смотрели произвольную программу парней вместе с мужем — так потом полночи заснуть не могли. Как только спортсмен хотя бы чуточку приподнял нос от собственной значимости, жди неприятностей. Вот и из Малинина раньше времени сделали диву», — сказала Гончаренко.

Гончаренко отметила, что повышенное внимание к спортсмену может оказывать на него негативное влияние.

«Начинаются бесконечные интервью, рекламные контракты, всевозможные шоу, и становится очень сложно этому противостоять. Все, кто окружает спортсмена, должны его закрывать от всего этого. Но не всегда удается», — добавил специалист.

Малинин, считавшийся фаворитом Олимпиады-2026, стал лишь восьмым по сумме короткой и произвольной программ в мужском одиночном катании. При этом американец выиграл золото в командных соревнованиях. Международный олимпийский комитет (МОК) наградил его призом «За честную игру».