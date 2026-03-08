Олимпийская чемпионка Лью объяснила решение сняться с чемпионата мира

Американская фигуристка Алиса Лью на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) объяснила, почему приняла решение сняться с чемпионата мира — 2026.

«Привет! Как некоторые из вас уже знают, я снялась с чемпионата мира. После моего возвращения из Милана произошло много захватывающих событий, поэтому я решила уделить этому время» — написала Лью

Как следует из заявки на сайте Международного союза конькобежцев, вместо Лью на турнир приедет Сара Эверхардт. Чемпионат мира пройдет в Праге с 24 по 29 марта. Лью — действующая чемпионка мира.

Лью стала олимпийской чемпионкой в командном турнире вместе со сборной США, а также выиграла личный турнир. Она набрала 226,79 балла по сумме короткой (76,59 балла) и произвольной (150,20) программ. Серебряную медаль взяла фигуристка из Японии Каори Сакамото с результатом 224,90 (77,23 и 147,67). Бронзовым призером стала ее соотечественница Ами Накаи с суммой 219,16 (78,71 и 140,45).

Российская фигуристка Аделия Петросян завершила соревнования в женском одиночном катании на шестой позиции. По итогам короткой и произвольной программ она набрала 214,53 балла (72,89 и 141,64).