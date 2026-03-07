Двоеглазова выиграла короткую программу на финале Гран-при России в Челябинске

Серебряный призёр чемпионата России — 2026 фигуристка Алиса Двоеглазова одержала победу в короткой программе на финале Гран-при России — 2025/2026, который проходит в Челябинске. За своё выступление она набрала 76,29 балла.

Второе место заняла Дина Хуснутдинова с результатом 73,86 балла. Тройку лидеров замкнула Софья Муравьёва (73,51 балла).

Фигурное катание. Финал Гран-при России — 2025/2026. Короткая программа, женщины. Результаты: