Валиева прошла первый международный допинг-контроль после возвращения

Российская фигуристка Камила Валиева впервые после возвращения на лёд прошла международное допинг-тестирование. Об этом сообщает «Советский спорт».

По информации источника, это случилось вчера, в субботу, 7 марта, после выступления спортсменки в Шанхае (Китай) перед домашним матчем «Шанхай Дрэгонс» с «Барысом» в КХЛ (4:8).

19-летняя Валиева вернулась к тренировкам после окончания дисквалификации из-за нарушения антидопинговых правил в октябре 2025 года, с 25 декабря 2025 года она официально имеет право выступать на соревнованиях. Ранее стало известно, что она покинула тренерский штаб Этери Тутберидзе и продолжит карьеру в группе Светланы Соколовской.