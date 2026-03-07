Валиева прошла первый международный допинг-контроль после возвращения в спорт

Фигуристка Камила Валиева впервые после возвращения на лед прошла международное допинг-тестирование. Она сдала его в субботу, 7 марта, вскоре после показательного выступления перед игрой Континентальной хоккейной лиги между командами «Шанхайские Драконы» и «Барыс» в Шанхае.

© Вечерняя Москва

Спортсменка исполнила свою программу на стадионе Oriental Sports Center, после чего сотрудники службы допинга провели регулярную проверку.

Это стало первым международным тестом Валиевой после завершения периода дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Они длилась с конца декабря 2021-го по декабрь 2025 года.

— Интересно, что в последний раз допинг-контроль за рубежом Валиева проходила тоже в Китае — четыре года назад, на зимней Олимпиаде в Пекине, — передает «Советский спорт».

Отец фигуристки Валерий Рамазанов высказался о возвращении дочери в большой спорт. Несмотря на то что со спортсменкой у него натянутые отношения, он все равно продолжает ее поддерживать.

Журналист и телеведущий Владимир Познер также прокомментировал решение Валиевой вернуться в большой спорт. По его словам, этот процесс очень тяжелый.