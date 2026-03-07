Тарасова заявила об издевательствах над российским фигуристом

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в интервью Metaratings заявила, что Петру Гуменнику пришлось пережить издевательства перед выступлением на Олимпиаде в Италии.

По ее словам, иными выражениями не передать то, через что прошел спортсмен, чтобы выйти на олимпийский лед.

«Очень рада, что у нас в стране есть такой мальчик, который приехал с тяжелейших Олимпийских игр, где его пытали, издевались и всt запрещали. Он приехал на наши прекрасные соревнования, где видна работа. Впечатлена его поступком. Спасибо большое ему и его тренеру за то, что они не сели отдыхать», — заявила Тарасова.

7 марта Гуменник выиграл короткую программу в финале Гран-при России.

Международный союз конькобежцев (ISU) в мае 2025 года одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): для Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары. Основными кандидатами от России назывались чемпионы страны Александра Степанова / Иван Букин (танцы) и Анастасия Мишина / Александр Галлямов (парное катание).

Ранее Камила Валиева чисто исполнила четверной тулуп в Китае перед матчем КХЛ.