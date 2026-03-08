Ягудин о костюме Лутфуллина с иконой: «Доносить идею программы на льду надо не таким способом»
Олимпийский чемпион Алексей Ягудин объяснил свою критику в адрес фигуриста Глеба Лутфуллина, который выступил в костюме с изображением иконы.
Накануне Лутфуллин откатал короткую программу в финале Гран-при России в Челябинске – под песню «Забава» Александра Малинина на стихи Сергея Есенина. Позже Ягудин заявил, что «категорически против» решения добавить икону на костюм.
«Я вчера написал Глебу и объяснил свою позицию. Я дал такой комментарий, потому что считаю это безвкусицей и перебором. Дело в том, что есть определенные темы и методы, используя которые, ты как бы не даешь судьям выбора. Считаю, что доносить идею программы на льду надо не таким способом, а по-другому», – сказал Ягудин.