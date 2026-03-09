Гуменник в третий раз стал победителем финала Гран‑при России

Чемпион России по фигурному катанию Петр Гуменник стал победителем финала Гран‑при России.

По итогам короткой и произвольной программ он набрал 303,16 балла. В обоих прокатах он показал лучший результат среди всех участников.

Второе место занял Евгений Семененко (286,97), третье — Николай Угожаев (286,47), четвертым стал Марк Кондратюк (286,03). Трех спортсменов в итоговом протоколе разделили менее одного балла.

Гуменнику 23 года, он является чемпионом России, серебряным и бронзовым призером национальных первенств, сейчас он стал трехкратным победителем финалов Гран‑при России. На Олимпиаде‑2026 в Италии спортсмен занял шестое место.

Финал Гран‑при России в 2026 году проходил в Челябинске.