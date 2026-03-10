Фигуристка Нелюбова отреагировала на сенсационную медаль финала Гран-при России
Российская фигуристка Камилла Нелюбова отреагировала на сенсационную медаль финала Гран-при России.
– Как ты себя сейчас чувствуешь сразу после завоевания на данный момент главной медали в карьере? – Я пока не верю (улыбается). Пока не осознала. Я пока что просто увидела, что в призёрах, и я рада. Очень расстроилась, когда услышала баллы, потому что на чемпионате России всё равно было больше, а прокат вроде был такой же хороший. Но я рада, что я в медалях, — сказала Нелюбова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.
Камилла Нелюбова — бронзовый призёр Финала Гран-при России 2026.