Тарасова оценила уход Сарновских от Плющенко

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова после ухода фигуристов Никиты и Софии Сарновских из академии «Ангелы Плющенко» заявила «Матч ТВ», что все стороны должны сделать выводы из сложившейся ситуации.

Во вторник 18‑летний Никита Сарновский и 13‑летняя София Сарновская в социальных сетях объявили об уходе из академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

— Бегают от тренера к тренеру — разве с этим можно что‑то сделать? Ничего с этим не сделаешь. Нельзя сказать, что у них не было успехов — результаты были. Каждый человек из этой ситуации должен сделать выводы: и спортсмены, и тренеры, — сказала Тарасова «Матч ТВ».

В феврале Сарновский стал победителем чемпионата России по прыжкам и выиграл первенство Москвы старшего возраста. На чемпионате России‑2026 фигурист занял 11‑е место.

Сарновская на первенстве России стала 10‑й.