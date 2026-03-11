Тарасова согласилась с Жулиным

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «Матч ТВ» согласилась со словами российского тренера Александра Жулина о том, что Международный союз конькобежцев (ISU) сознательно не торопится возвращать российских фигуристов.

Ранее Жулин заявил «Советскому спорту», что ISU не намерен возвращать российских спортсменов на международные турниры: «потому что сейчас им очень хорошо, они занимают те места, на которых никогда бы не оказались».

— Я об этом говорила первая. И уже четыре года об этом говорю. Они (ISU) нас не только исключили, они сделали очень плохое дело. Мы начнем выступать с одного человека, будем завоевывать право выступать по два, по три спортсмена. Это просто так не кончится. Они хотят показать нам, что они хозяева нашей жизни, — сказала Тарасова «Матч ТВ».

Фигуристы из России с 2022 года не выступают на соревнованиях под эгидой ISU. Только Аделия Петросян и Петр Гуменник были допущены до участия в отборочном турнире к Олимпийским играм в Италии, а на самих Играх заняли шестые места в женском и мужском одиночном катании. После Олимпиады‑2026 ISU сообщил «Матч ТВ», что спортсмены с российскими и белорусскими паспортами не смогут принять участие в чемпионате мира, который пройдет 24–29 марта в Праге.