Экс-ученик Плющенко начал тренировки в группе Тутберидзе

Российский фигурист Никита Сарновский приступил к тренировкам в группе Этери Тутберидзе после ухода из академии Евгения Плющенко.

«Никита Сарновский вышел на ледовую тренировку в группе Этери Тутберидзе», — приводит слова источника, близкого к ситуации, ТАСС.

10 марта спортсмены Никита и его младшая сестра София объявили у себя на страницах в соцсети, что покинули академию Евгения Плющенко, поблагодарив тренера и других специалистов клуба за совместную работу.

18-летний Сарновский проводит первый в карьере взрослый сезон. В минувшем феврале он выиграл чемпионат России по прыжкам в личном зачёте. В сезоне-2024/2025 он стал победителем финала Гран-при среди юниоров.