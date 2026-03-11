Победительница этапа ЮГПР высказалась о Гуменнике на ОИ

Победительница этапа Гран-при России среди юниоров по фигурному катанию Майя Сарафанова прокомментировала выступление российского фигуриста Петра Гуменника на Олимпиаде-2026, где он занял шестое место.

— Смотрели ли прокаты Петра Гуменника? Что скажете о месте, которое он занял?

— Прокаты Пети смотрела. В принципе, мне понравилось, как он выступил. Думаю, на двойной тулуп вместо тройного в короткой программе могли повлиять проблемы с музыкой. Мне кажется, ему очень тяжело пришлось из-за замены композиции незадолго до выступления. И очень жалко, что не хватило совсем чуть-чуть до пьедестала, – сказала Сарафанова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.