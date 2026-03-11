Авербух оценил перспективы Валиевой

Илья Авербух: «Когда Валиева восстановит стабильные тройные, будет владеть четверным – равных ей не будет»
Хореограф и продюсер Илья Авербух заявил, что Камиле Валиевой не будет равных, если она будет стабильно исполнять тройные прыжки и владеть четверным.
Валиева примет участие в Кубке Первого канала по фигурному катанию 21-22 марта. Она вернулась в спорт в декабре 2025 года, отбыв дисквалификацию за допинг.
«Все в руках Камилы. Юная, красивая, талантливейшая девушка. У нее есть все. Главное, что у нее очень высокий уровень катания, компоненты. Мы видим четверные прыжки от нее, но восстановить их в программе, конечно, сложнее. Видим, что уровень сложности программ значительно упал. Когда она восстановит стабильную палитру тройных прыжков, будет владеть четверным прыжком, с тем контентом, который есть у Камилы, ей равных не будет», – сказал Авербух.
