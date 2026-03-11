Авербух оценил перспективы Валиевой

Хореограф и продюсер Илья Авербух заявил, что Камиле Валиевой не будет равных, если она будет стабильно исполнять тройные прыжки и владеть четверным.

Валиева примет участие в Кубке Первого канала по фигурному катанию 21-22 марта. Она вернулась в спорт в декабре 2025 года, отбыв дисквалификацию за допинг.