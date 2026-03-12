Российская фигуристка плакала из-за Малинина

Бронзовый призер финала Гран-при России Камилла Нелюбова рассказала, что плакала после неудачного проката американца Ильи Малинина на Олимпиаде, передает Sport24.

«Мне очень нравится, как катается Илья Малинин. Конечно, я очень расстроилась после его проката на Олимпиаде, плакала из-за него. Но это спорт, здесь бывает всякое», — сказала Нелюбова.

Малинин лидировал после короткой программы, набрав 108,16 балла. Однако в произвольном прокате он допустил ряд грубых ошибок, в том числе два падения и потерю одного из трех каскадов. В общей сумме он набрал за два выступления 264,49 балла и стал восьмым. Олимпийский турнир в мужском одиночном выиграл представитель Казахстана Михаил Шайдоров (291,58 балла), российский фигурист Петр Гуменник оказался на шестой позиции.

XXV зимние Олимпийские игры проходили в Италии с 6 по 22 февраля. Первое место по числу медалей на соревнованиях заняла Норвегия, за ней следуют США, а третьими в итоге стали Нидерланды.